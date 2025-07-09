Камеры штрафного изолятора во Владимирском централе не советуют даже тюремным нормам – такой вывод сделала областная прокуратура после проверочных мероприятий, проведенных в одном из

Камеры штрафного изолятора во Владимирском централе не советуют даже тюремным нормам – такой вывод сделала областная прокуратура после проверочных мероприятий, проведенных в одном из самых известных исправительных учреждений России. Татьяна Логинова, старший помощник прокурора области Проведена проверка в ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской области, в ходе которой выявлены факты ненадлежащего состояния камер штрафного изолятора