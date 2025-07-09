Июль-август – самые «отпускные» месяцы

Июль-август – самые «отпускные» месяцы. Многие выбирают привычные направления, среди которых Турция с ее популярной концепцией «все включено» занимает лидирующие позиции. Однако иногда хочется вырваться за пределы знакомых маршрутов и открыть для себя новые, необычные места, полные неожиданностей и красоты. Традиционно, одними из самых привлекательных альтернатив являются курорты Вьетнама, где в отличие от других стран Юго-Восточной Азии, в летние месяцы погода остается комфортной. Изучите пляжи Нячанга и Муйне, не упустите шанс полюбоваться великолепными рисовыми террасами Сапа и загадочным заливом Халонг.На любимом россиянами острове Бали летом тоже – хороший сезон. В этом году, правда, природа устроила сюрприз в виде проливных дождей, но местные жители уверяют, что в июле-августе должно светить солнце.Одной из менее известных, но привлекательных альтернатив является Малайзия. Соседка Таиланда, она пока не слишком раскручена как курортное направление, однако летом предлагает отличные условия для отдыха на своих островах.Для любителей старушки Европы можно посоветовать Сербию — один интересный вариант, особенно для россиян, так как здесь доступны прямые рейсы и не требуется виза. Хотя у Сербии нет выхода к морю, здесь множество живописных национальных парков и голубых озер. Вы можете арендовать автомобиль и проехать по стране, останавливаясь в симпатичных деревушках. И, конечно, зависнуть на пару-тройку дней в Белграде, который известен своей яркой культурной жизнью и вкусной кухней.В числе европейских направлений также стоит упомянуть Черногорию. Здесь россияне также могут обойтись без визы, и добраться до страны можно из Сербии. Прозрачное море, атмосферные городки и радушные жители делают Черногорию идеальным местом для отдыха. Рекомендуется забронировать апартаменты у моря на несколько недель, чтобы в полной мере насладиться красотами этого региона.Для бюджетного отдыха подойдет Абхазия, жемчужина черноморского побережья. Добраться сюда очень просто, даже не понадобится заграничный паспорт. Власти страны уже успели опровергнуть недавние заявления, что в Абхазии не любят бюджетных туристов, и приглашают в гости всех, кто любит море, солнце, уникальную природу и вкусную местную кухню.