Борются за свою безопасность. В микрорайоне Полянка города Владимира разгорелся конфликт вокруг единственного пожарного пруда, расположенного на границе с деревней Красное Сущево.

Борются за свою безопасность. В микрорайоне Полянка города Владимира разгорелся конфликт вокруг единственного пожарного пруда, расположенного на границе с деревней Красное Сущево. Несколько месяцев назад на прилегающем к водоему участке началась стройка, которая, по мнению жителей, нарушает требования водного и земельного кодекса РФ. Анастасия Мысик, жительница мкр. Полянка Сложно поверить, но всего лишь несколько месяцев