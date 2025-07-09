Подозрительный предмет стал причиной эвакуации пациентов из здания владимирской областной Детской клинической больницы на улице Добросельской, днем 9 июля, сообщил источник “Шестого

Подозрительный предмет стал причиной эвакуации пациентов из здания владимирской областной Детской клинической больницы на улице Добросельской, днем 9 июля, сообщил источник “Шестого канала”. По словам посетителей больницы, около 15:20 они услышали о том, что в здании может быть заложено взрывное устройство. Оттуда сразу же вывели всех пациентов, посетителей и персонал. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных