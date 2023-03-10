Сообщество кинодеятелей потрясено известием о трагедии. Сообщается, что в Лос-Анджелесе умер актер Роберт Блейк. Артист ушел из жизни в возрасте 89 лет, отмечает . По имеющимся данным, Блейк ..

Сообщество кинодеятелей потрясено известием о трагедии. Сообщается, что в Лос-Анджелесе умер актер Роберт Блейк.Артист ушел из жизни в возрасте 89 лет, отмечает . По имеющимся данным, Блейк долго боролся с болезнью сердца. Актер наиболее известен по ролям в фильмах "Хладнокровное убийство", "Шоссе в никуда", по телесериалу "Баретта".