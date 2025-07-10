В Удмуртии началось строительство питающего центра 110 кВ «Лудорвай». Энергообъект позволит усилить схему электроснабжения населенных пунктов к юго-западу от Ижевска и обеспечить энергией новые жилые микрорайоны. Проект стоимостью более 213 млн рублей реализует компания «Россети Центр и Приволжье».

В Удмуртии началось строительство питающего центра 110 кВ «Лудорвай». Энергообъект позволит усилить схему электроснабжения населенных пунктов к юго-западу от Ижевска и обеспечить энергией новые жилые микрорайоны. Проект стоимостью более 213 млн рублей реализует компания «Россети Центр и Приволжье».Подстанция будет на 100% оснащена передовым отечественным оборудованием. В том числе здесь установят силовой трансформатор на 10 МВА, смонтируют открытое распределительное устройство, в которое интегрируют «умные» устройства – реклоузеры, позволяющие в автоматическом режиме локализовывать нарушения в работе сети.Строительство энергообъекта имеет большое значение для развития Удмуртии – в мае проект (https://t.me/rosseti_official/4768) обсуждали на рабочей встрече Глава республики Александр Бречалов и Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин. Также проводится модернизация магистральных подстанций, реализуются проекты технологического присоединения новых предприятий – производства редкоземельных магнитов в Глазове, металлургического завода в Ижевске. Всего в 2025 году Группа «Россети» инвестирует в сетевой комплекс региона 3,3 млрд рублей.