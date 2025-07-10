До 1 сентября 2025 года в поселке Барсово Киржачского района отремонтируют 11 многоквартирных домов, поврежденных в результате взрывов боеприпасов на военном складе, которые произошли 22

До 1 сентября 2025 года в поселке Барсово Киржачского района отремонтируют 11 многоквартирных домов, поврежденных в результате взрывов боеприпасов на военном складе, которые произошли 22 апреля. Из лота на портале Госзакупок следует, что на восстановление объектов выделено почти 28 миллионов рублей. Средства пойдут на установку оконных блоков в пострадавших домах №№33, 73, 74, 75, 75А,