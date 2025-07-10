Фрунзенский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении экс-начальницы одного из почтовых отделений Владимирского почтамта. Женщину обвиняют в мошенничестве с использованием

Фрунзенский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении экс-начальницы одного из почтовых отделений Владимирского почтамта. Женщину обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере и служебном подлоге, сообщает городская прокуратура. По данным следствия, в конце февраля 2023 года обвиняемая фиктивно устроила на работу в отделение свою знакомую – официально та числилась оператором связи