Ситуация вокруг Александра Пескова всерьез накалилась, когда появились данные о том, что медики спасают его от рака поджелудочной железы. Информацию прояснил его официальный представитель.

Ситуация вокруг Александра Пескова всерьез накалилась, когда появились данные о том, что медики спасают его от рака поджелудочной железы. Информацию прояснил его официальный представитель.В ряде СМИ утверждалось, будто в ходе обследования у пародиста Александра Пескова медики обнаружили рак поджелудочной железы, который, к слову, характеризуется большим процентом смертности. Якобы эту тревожную информацию "слили" журналистам врачи, а в близком окружении юмориста ее подтвердили. Можно представить, как перепугались многочисленные поклонники Александра Пескова.Чтобы не множить паники в массах, с комментариями выступил официальный представитель пародиста Александр Волокин. Помощник дал понять, что беспокоиться не о чем. "Разговоры о раке – это полный бред. С ним все хорошо. Врачи обнаружили кисту в поджелудочной железе, которую благополучно удалили. В понедельник уже выписывают из больницы", – цитирует официального представителя Александра Пескова .Ранее в аккаунте артиста в социальной сети Instagram появилось официальное заявление относительно его состояния. В ГКБ им. С.П. Боткина Александру Пескову сделали многочасовую операцию, крайне сложную. в результате которой тот даже попал в реанимацию.