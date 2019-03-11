Украинский сайт Миротворец внес в свою базу имя еще одного агента Кремля – Вадима Манукяна. Эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме не напуган и обещает вскоре посетить Киев в составе большой и дружной миротворческой компании.

Украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу имя еще одного агента Кремля – Вадима Манукяна. Эксперт Совета по развитию информационного общества приГосдуме не напуган и обещает вскоре посетить Киев в составе большой и дружной"миротворческой" компании.Блогер Вадим Манукян – . Он сознательно нарушил государственнуюграницу Украины – "с целью проникновения в захваченный российскимиоккупантами Крым". Так определяет вину российского эксперта сайт "Миротворец",который вносит в свои черные списки лиц, "представляющих угрозунациональной безопасности Украины".Сам Манукян, надо сказать, не особо расстроился. Ехать наУкраину в ближайшее время он не собирался."Ну в общем, в ближайших планах у меня поездка наУкраину и не значилась. Насколько мне известно, в этом списке весьма достойнаякомпания собралась. Поэтому переживать по этому поводу я точно не стану",– сказал Манукян "Дни.ру".Эксперт совета при Госдуме – он же – признал, что довольно частокритикует российских артистов, которые никак не могут разобраться спринадлежностью Крыма – как на днях случилось с певицей Аленой Апиной."Критикую я и тех, кто открыто поддерживает партиювойны на Украине. Уверен, что совсем скоро эти враждебно настроенные ко всемлюдям чинуши покинут свои насиженные места и на смену им придут думающие люди",– заявил эксперт. А когда это случится, обещает Вадим Манукян, он обязательноприедет на Украину – и компанию ему составят артисты из списка "Миротворца".Напомним, в черном списке украинского сайта "Миротворец"оказались большинство российских музыкантов и актеров – названных . Главная вина деятелейкультуры в том, что они гастролировали в Крыму или, по крайней мере, называлиполуостров российской территорией.