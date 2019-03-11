Украинский сайт Миротворец внес в свою базу имя еще одного агента Кремля – Вадима Манукяна. Эксперт Совета по развитию информационного общества при
Госдуме не напуган и обещает вскоре посетить Киев в составе большой и дружной
миротворческой компании.
Украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу имя еще одного агента Кремля – Вадима Манукяна. Эксперт Совета по развитию информационного общества при
Госдуме не напуган и обещает вскоре посетить Киев в составе большой и дружной
"миротворческой" компании.
Блогер Вадим Манукян – . Он сознательно нарушил государственную
границу Украины – "с целью проникновения в захваченный российскими
оккупантами Крым". Так определяет вину российского эксперта сайт "Миротворец",
который вносит в свои черные списки лиц, "представляющих угрозу
национальной безопасности Украины".
Сам Манукян, надо сказать, не особо расстроился. Ехать на
Украину в ближайшее время он не собирался.
"Ну в общем, в ближайших планах у меня поездка на
Украину и не значилась. Насколько мне известно, в этом списке весьма достойная
компания собралась. Поэтому переживать по этому поводу я точно не стану",
– сказал Манукян "Дни.ру".
Эксперт совета при Госдуме – он же – признал, что довольно часто
критикует российских артистов, которые никак не могут разобраться с
принадлежностью Крыма – как на днях случилось с певицей Аленой Апиной.
"Критикую я и тех, кто открыто поддерживает партию
войны на Украине. Уверен, что совсем скоро эти враждебно настроенные ко всем
людям чинуши покинут свои насиженные места и на смену им придут думающие люди",
– заявил эксперт. А когда это случится, обещает Вадим Манукян, он обязательно
приедет на Украину – и компанию ему составят артисты из списка "Миротворца".
Напомним, в черном списке украинского сайта "Миротворец"
оказались большинство российских музыкантов и актеров – названных . Главная вина деятелей
культуры в том, что они гастролировали в Крыму или, по крайней мере, называли
полуостров российской территорией.