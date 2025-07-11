Armyhelp. Помощь призывнику
Центр правовой помощи призывникам Armyhelp основан в 2007 году высококвалифицированными юристами, имеющими более чем пятнадцатилетний стаж в области военного права.
Центр правовой помощи призывникам специализируется на оказании высококвалифицированных юридических услуг в сфере военного законодательства и права и оказывает правовую помощь призывникам и офицерам запаса (выпускникам военных кафедр).
Центр Armyhelp ведет серьезную общественную работу, направленную на повышение правовой грамотности призывников и защиту их прав. В рамках этой работы по телефонам и на форуме Центра бесплатно осуществляется юридическое и медицинское консультирование призывников по общим вопросам, касающихся призыва на военную службу.
Первоначальная постановка
Первоначальная постановка на воинский учет — это процесс регистрации граждан, подлежащих призыву на военную службу, в военных комиссариатах. Обычно первоначальная постановка на воинский учет
касается молодых людей, достигших определенного возраста, чаще всего 17 лет. В ходе этой процедуры собираются данные о гражданах, такие как фамилия, имя, дата рождения, место жительства и состояние здоровья. Это необходимо для ведения учета и планирования призывов.
Во время первоначальной постановки также может проводиться медицинское освидетельствование, чтобы определить годность к службе. Процесс важен не только для армии, но и для граждан, так как он обеспечивает правовую основу для призыва и дает возможность избежать возможных проблем с законом в будущем. После завершения процедуры граждане получают соответствующие документы, подтверждающие их учет в военкомате.
Для призывника освобождение от призыва в армию по состоянию здоровья является самым распространенным, безопасным и эффективным способом избежать службы в армии.
Партнеры Armyhelp - врачи государственных медицинских учреждений, квалифицированно оценят состояние Вашего здоровья и помогут определиться с наиболее перспективными направлениями для получения отсрочки или освобождения от службы в армии.
Консультация на форуме - бесплатно!
Отправьте нам в отсканированном виде записи из амбулаторной карты (в т.ч. детской), снимки, данные любых других медосмотров. В течение 1-2 дней мы проанализируем Ваши документы и сообщим Вам примерный план получения освобождения от армии.
Преимущества:
- В активе Armyhelp сотни успешно проведенных дел по защите прав призывников и военнослужащих.
- Договор, заключаемый с каждым из наших клиентов - официальная гарантия того, что призывник не будет призван в армию. Мы уверенны в качестве наших услуг и гарантируем полный возврат денежных средств, уплаченных Вами, в случае невыполнения условий договора.
- Беспроцентная рассрочка платежа до 8 месяцев.
- Стоимость договора фиксированная и не меняется в процессе работы.
- Возможность безналичной оплаты.
- Законность, отсутствие взяток и коррупционных схем получения военного билета.