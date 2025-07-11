К 2030 году можно будет захоранивать не более половины отходов.

Компост из хламаМусорная проблема для нашего региона по-прежнему остаётся одной из самых актуальных. По последним подсчётам, только за прошлый год владимирцы отправили на свалки порядка 420 тысяч тонн отходов. И все эти отходы к 2030 году согласно задаче, поставленной президентом, должны быть отсоритированы, не менее 25% вовлечены в хозяйственный оборот и только половина захоронена. Несложно посчитать, что на свалки должны отправиться не более 210 тонн мусора.– Чтобы достичь необходимых показателей, нужно не только обрабатывать отходы, но и заниматься приготовлением компоста и техногрунта, – рассказал министр природопользования Владимирской области Юрий Самодуров.Именно этим и начнут заниматься в Камешковском районе. На сегодняшний день Марьинский полигон способен принимать до 270 тонн мусора ежегодно. 43% отходов перерабатывают и 10% отправляют в утиль. При таком раскладе резерва полигона, предположительно, хватит до 2028 года. Поэтому мусоросбор решили расширить.Как рассказал министр, реконструкция подразумевает увеличение доли утилизации отходов. Вблизи полигона создадут площадки для компостирования и производства техногрунтов, которые затем пойдут на рекультивацию. После завершения работ Марьинский полигон сможет перерабатывать 100 тысяч тонн отходов и дополнительно утилизировать 70 тысяч тонн.Но прежде чем начать работы, необходимо дождаться выводов государственной экологической экспертизы Росприроднадзора, где сейчас находится проект реконструкции полигона.– Будут оцениваться залегание подземных вод, метеорологические характеристики, всё возможное влияние на окружающую среду, выбор методов строительства. Также заключён договор и о проектировании. Как только проект будет готов, мы сможем направить его на экспертизу, – уточнил Юрий Самодуров.Кстати, реконструировать планируют не только Марьинский полигон: власти хотят провести аналогичные работы на полигоне в Бабанино – там сейчас начали строить комплекс по переработке отходов.Поэтому пока мусор из Александровского, Киржачского, Кольчугинского, Петушинского, Юрьев-Польского и Собинского районов вывозят на Марьинский полигон.А вот Кольчугинский реконструировать не планируют. После того, как он заполнится, полигон просто закроют.Безотходному производству быть?Чтобы к 2030 году выполнить задачу президента, наш регион уже сегодня переходит на экономику замкнутого цикла.– Основная задача – вовлечение отходов в производственный оборот предприятий различных направлений, в том числе агропромышленного комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. Кроме того, программа должна предусматривать повышение экологической грамотности населения, решение вопросов стимулирования жителей к сокращению нерационального потребления. Также нужно предусмотреть соответствующие объекты в территориальной схеме обращения с отходами, пояснил министр Самодуров.Поэтому в ближайших планах – выяснить, сколько мусора образуют предприятия и организации, можно ли его использовать повторно, и предложить способы перехода на безотходное производство. Кстати, в регионе уже есть компании, которые успешно работают по безотходной технологии.К примеру, в Курлове уже запущен новый цех переработки стекольных отходов. Пока там могут перерабатывать порядка восьми тонн отходов стекла в час, в перспективе мощность производственной линии может быть увеличена в два раза. При этом стеклобой сортируется по цвету. Продукт предназначен для изготовления новой стеклянной тары. Кстати, концепцию безотходного производства внедрили и на некоторых предприятиях лесохозяйственного комплекса.В темуЮрьев-Польская районная прокуратура проверила, как в городе соблюдают законодательство в сфере обращения с отходами. Оказалось, не зря: территории вокруг контейнерных площадок на улицах Станционной, Чехова, Комсо­мольской, Заводской, Железнодорожной и в переулках Про­мышленном и Авангардском были захламлены мусором.В отношении директора МКУ «Служба по благоустройству города» возбуждено дело об административном правонарушении, главе администрации района внесено представление.Устранение нарушений находится под контролем надзорного ведомства.