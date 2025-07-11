К 2030 году можно будет захоранивать не более половины отходов.
Компост из хлама
Мусорная проблема для нашего региона по-прежнему остаётся одной из самых актуальных. По последним подсчётам, только за прошлый год владимирцы отправили на свалки порядка 420 тысяч тонн отходов. И все эти отходы к 2030 году согласно задаче, поставленной президентом, должны быть отсоритированы, не менее 25% вовлечены в хозяйственный оборот и только половина захоронена. Несложно посчитать, что на свалки должны отправиться не более 210 тонн мусора.
– Чтобы достичь необходимых показателей, нужно не только обрабатывать отходы, но и заниматься приготовлением компоста и техногрунта, – рассказал министр природопользования Владимирской области Юрий Самодуров.
Именно этим и начнут заниматься в Камешковском районе. На сегодняшний день Марьинский полигон способен принимать до 270 тонн мусора ежегодно. 43% отходов перерабатывают и 10% отправляют в утиль. При таком раскладе резерва полигона, предположительно, хватит до 2028 года. Поэтому мусоросбор решили расширить.
Как рассказал министр, реконструкция подразумевает увеличение доли утилизации отходов. Вблизи полигона создадут площадки для компостирования и производства техногрунтов, которые затем пойдут на рекультивацию. После завершения работ Марьинский полигон сможет перерабатывать 100 тысяч тонн отходов и дополнительно утилизировать 70 тысяч тонн.
Но прежде чем начать работы, необходимо дождаться выводов государственной экологической экспертизы Росприроднадзора, где сейчас находится проект реконструкции полигона.
– Будут оцениваться залегание подземных вод, метеорологические характеристики, всё возможное влияние на окружающую среду, выбор методов строительства. Также заключён договор и о проектировании. Как только проект будет готов, мы сможем направить его на экспертизу, – уточнил Юрий Самодуров.
Кстати, реконструировать планируют не только Марьинский полигон: власти хотят провести аналогичные работы на полигоне в Бабанино – там сейчас начали строить комплекс по переработке отходов.
Поэтому пока мусор из Александровского, Киржачского, Кольчугинского, Петушинского, Юрьев-Польского и Собинского районов вывозят на Марьинский полигон.
А вот Кольчугинский реконструировать не планируют. После того, как он заполнится, полигон просто закроют.
Безотходному производству быть?
Чтобы к 2030 году выполнить задачу президента, наш регион уже сегодня переходит на экономику замкнутого цикла.
– Основная задача – вовлечение отходов в производственный оборот предприятий различных направлений, в том числе агропромышленного комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. Кроме того, программа должна предусматривать повышение экологической грамотности населения, решение вопросов стимулирования жителей к сокращению нерационального потребления. Также нужно предусмотреть соответствующие объекты в территориальной схеме обращения с отходами, пояснил министр Самодуров.
Поэтому в ближайших планах – выяснить, сколько мусора образуют предприятия и организации, можно ли его использовать повторно, и предложить способы перехода на безотходное производство. Кстати, в регионе уже есть компании, которые успешно работают по безотходной технологии.
К примеру, в Курлове уже запущен новый цех переработки стекольных отходов. Пока там могут перерабатывать порядка восьми тонн отходов стекла в час, в перспективе мощность производственной линии может быть увеличена в два раза. При этом стеклобой сортируется по цвету. Продукт предназначен для изготовления новой стеклянной тары. Кстати, концепцию безотходного производства внедрили и на некоторых предприятиях лесохозяйственного комплекса.
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Юрьев-Польская районная прокуратура проверила, как в городе соблюдают законодательство в сфере обращения с отходами. Оказалось, не зря: территории вокруг контейнерных площадок на улицах Станционной, Чехова, Комсомольской, Заводской, Железнодорожной и в переулках Промышленном и Авангардском были захламлены мусором.
В отношении директора МКУ «Служба по благоустройству города» возбуждено дело об административном правонарушении, главе администрации района внесено представление.
Устранение нарушений находится под контролем надзорного ведомства.