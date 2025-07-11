Торжество с обилием угощений. Во Владимире отметили праздник дружбы «Золотой абрикос». У стен армянской церкви Святого Григория Просветителя развернулся настоящий пир. Все желающие могли

Торжество с обилием угощений. Во Владимире отметили праздник дружбы «Золотой абрикос». У стен армянской церкви Святого Григория Просветителя развернулся настоящий пир. Все желающие могли насладиться вкусом абрикосов. Для этого из солнечной Армении привезли почти 200 килограммов желтого фрукта. Каждый год в Армении и многих регионах России отмечают «День абрикоса». Это событие имеет особое значение для