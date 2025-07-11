Технология создает эффект «второй кожи» для продукта, обеспечивает его герметичную защиту и продлевает срок годности.

Первое в России серийное производство барьерной скин-упаковки запустил Десногорский полимерный завод (Смоленская область). Технология создает эффект «второй кожи» для продукта, обеспечивает его герметичную защиту и продлевает срок годности. Проект реализован при поддержке ВТБ в рамках установленного предприятию кредитного лимита в 1,7 млрд рублей.Новое производство базируется на высокотехнологичном оборудовании, позволяющем выпускать до 1 тысячи тонн продукции в год. В рамках проекта создано 15 новых рабочих мест.«Финансирование проекта поможет освоить производство новой востребованной на рынке продукции. Для нас также важно, что он расширит производственные возможности завода, создаст новые рабочие места, что положительно повлияет на экономику региона», – отметил Руслан Еременко, член правления ВТБ.«Технология скин-упаковки активно развивается, занимая лишь 5% мирового рынка пленки. В России весь рынок такой упаковки полностью зависит от импорта, что создает большой потенциал для развития отечественного производства и импортозамещения», – прокомментировал Александр Преферансов, генеральный директор Десногорского полимерного завода.