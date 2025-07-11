В поселке Мстера Вязниковского района завершили капитальный ремонт поликлиники. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Владимирской области. В здании обновили кровлю, инженерные

В поселке Мстера Вязниковского района завершили капитальный ремонт поликлиники. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Владимирской области. В здании обновили кровлю, инженерные коммуникации, второй этаж и помещения автоклавной. Также по периметру сделали новую отмостку. На все направили свыше 20 млн рублей. «Ремонт шел с учётом современных санитарных требований. Это позволяет обеспечить комфортные условия для пациентов и