На место выехали специалисты минприроды и «Владимирводоканала».

Во Владимире жители бьют тревогу из-за реки Рпень, которую, по их словам, «жестоко убивают». В реку, предположительно, сливают канализационные стоки, о чем сообщили очевидцы в «Подслушано во Владимире».Сегодня на место выехали специалисты минприроды и «Владимирводоканала» и, увы, подтвердили опасения: в реке обнаружены мутные сточные воды с характерным канализационным запахом.Ведется поиск виновников. Информация о происшествии передана в Росприроднадзор. Виновным грозит серьезное наказание.