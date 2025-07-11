На место выехали специалисты минприроды и «Владимирводоканала».
Во Владимире жители бьют тревогу из-за реки Рпень, которую, по их словам, «жестоко убивают». В реку, предположительно, сливают канализационные стоки, о чем сообщили очевидцы в «Подслушано во Владимире».
Сегодня на место выехали специалисты минприроды и «Владимирводоканала» и, увы, подтвердили опасения: в реке обнаружены мутные сточные воды с характерным канализационным запахом.
Ведется поиск виновников. Информация о происшествии передана в Росприроднадзор. Виновным грозит серьезное наказание.