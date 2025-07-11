Ночью 11 июля в районе Семязино во Владимире произошло серьезное ДТП, в котором погиб 33-летний мужчина. По информации Госавтоинспекции областного центра, около полуночи автомобиль Hyundai

Ночью 11 июля в районе Семязино во Владимире произошло серьезное ДТП, в котором погиб 33-летний мужчина. По информации Госавтоинспекции областного центра, около полуночи автомобиль Hyundai вылетел с проезжей части и перевернулся в кювете. Очевидцы в социальных сетях опубликовали кадры с места, где смятая легковушка лежит на обочине трассы. Как сообщил инспектор ГАИ по городу Владимиру