В Управлении Роспотребнадзора по Владимирской области прошло расширенное заседание коллегии, на котором были подведены итоги в 2020 году.

В Управлении Роспотребнадзора по Владимирской области прошло расширенное заседание коллегии, на котором были подведены итоги в 2020 году.За 2020 год проведено 827 проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе плановых – 229, внеплановых – 598. Удельный вес проверок, по итогам которых выявлены правонарушения, составил 67,2%. Количество проверок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось в 4 раза - в связи с антикоронавирусным режимом.Для защиты нарушенных прав потребителей Управлением подано в суд 23 исковых заявлений, удельный вес удовлетворенных исков составил 100%. Дано 14 заключений в судах по делам в целях защиты прав потребителей. По итогам судебной защиты в пользу потребителей присуждено более 1 млн. рублей.Должностными лицами Управления составлено 1695 протоколов об административном правонарушении, по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях Управлением и судами назначено наказание на сумму 24 008 тыс. руб.Из-за истечения сроков годности, несоответствия продукции требованиям нормативных документов, отсутствия сопроводительных документов, подтверждающих безопасность, в 2020 году из оборота изъято 1,1 тонны продовольственного сырья и пищевых продуктов. За выявленные нарушения требований технических регламентов, санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей при производстве и обороте пищевых продуктов вынесено 386 постановлений о назначении административного наказания. Наложено штрафов на сумму более 8,435 млн. рублей.В течение 2020 года во Владимирской области проведено 397 проверок за соблюдением требований Технических регламентов Таможенного союза к пищевой и непищевой продукции (в 2019 г. – 925). По результатам проверок возбуждено 218 дел об административных правонарушениях, по итогам рассмотрения которых вынесено 184 постановления о наложении административных штрафов без конфискации на общую сумму 7 756,3 тыс. рублей и 21 постановление о наложении административного штрафа с конфискацией на общую сумму 510 тыс. рублей.