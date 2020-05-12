В северной столице произошло жуткое ЧП. По данным издания , в больнице Святого Георга Санкт-Петербурге вспыхнул пожар. В результате случившегося погибли пять человек, передает . Названа ..

В северной столице произошло жуткое ЧП. По данным издания , в больнице Святого Георга Санкт-Петербурге вспыхнул пожар.В результате случившегося погибли пять человек, передает . Названа предварительная причина пожара. Один из аппаратов ИВЛ, к которым были подключены пациенты, мог загореться из-за перегрузки, пишет .