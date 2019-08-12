Согласно некоторым данным, звезда шоу Comedy Woman Надежда Ангарская оформила развод со своим мужем-иностранцем. Популярная артистка обратилась в суд.
Согласно некоторым данным, звезда шоу Comedy Woman Надежда Ангарская оформила развод со своим мужем-иностранцем. Популярная артистка обратилась в суд.
Более пяти лет Надежда Ангарская была в браке с уроженцем Иордании Раедом Бани. Однако в начале года звезда Comedy Woman подала заявление на развод. Артистка обратилась в Мещанский районный суд. чтобы расторгнуть брак с иностранцем. Разбирательства длились много недель, так как заседания несколько раз откладывались и переносились.
В конце апреля 36-летняя Надежда Ангарская наконец обрела статус свободной женщины. "Да, ребята и вправду расстались. И зрело это достаточно давно. Формулировка, которую Надя озвучивает, конечно, стандартная – не сошлись характерами. А что уж там, за закрытыми дверями, Бог знает", – рассказали в близком окружении артистки. Сама Ангарская крайне скупо высказалась на тему своего развода: "Это тяжелая для меня тема, не хочу ее обсуждать".
Отметим, что юмористка предпочитает не афишировать подробности своей частной жизни. О важных событиях в жизни Надежды Ангарской общество узнавало лишь постфактум. Так, бракосочетание артистки состоялось 6 ноября 2013 года в одном из московских ЗАГСов. Поддержать и поздравить коллегу собрались почти все звезды Comedy Woman: Мария Кравченко, Полина Сибагатулина, Екатерина Скулкина, Наталья Медведева, Татьяна Морозова.
В 2015 году надежда Ангарская впервые стала матерью. Осенью она родила мальчика.Беременность артистка переносила довольно легко. Лишь на седьмом месяце она ушла в декрет и перестала сниматься в Comedy Woman. Оставшись без работы, Надежда Ангарская занялась собой: навещала друзей, путешествовала – была в Париже, где посетила церковь Святого Этьена на холме Cв. Женевьевы, знаменитый Лувр, Эйфелеву башню и погуляла по берегу пролива Ла-Манш. А еще с мужем переехали в новую квартиру.