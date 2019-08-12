Согласно некоторым данным, звезда шоу Comedy Woman Надежда Ангарская оформила развод со своим мужем-иностранцем. Популярная артистка обратилась в суд.

Согласно некоторым данным, звезда шоу Comedy Woman Надежда Ангарская оформила развод со своим мужем-иностранцем. Популярная артистка обратилась в суд.Более пяти лет Надежда Ангарская была в браке с уроженцем Иордании Раедом Бани. Однако в начале года звезда Comedy Woman подала заявление на развод. Артистка обратилась в Мещанский районный суд. чтобы расторгнуть брак с иностранцем. Разбирательства длились много недель, так как заседания несколько раз откладывались и переносились.В конце апреля 36-летняя Надежда Ангарская наконец обрела статус свободной женщины. "Да, ребята и вправду расстались. И зрело это достаточно давно. Формулировка, которую Надя озвучивает, конечно, стандартная – не сошлись характерами. А что уж там, за закрытыми дверями, Бог знает", – рассказали в близком окружении артистки. Сама Ангарская крайне скупо высказалась на тему своего развода: "Это тяжелая для меня тема, не хочу ее обсуждать".Отметим, что юмористка предпочитает не афишировать подробности своей частной жизни. О важных событиях в жизни Надежды Ангарской общество узнавало лишь постфактум. Так, бракосочетание артистки состоялось 6 ноября 2013 года в одном из московских ЗАГСов. Поддержать и поздравить коллегу собрались почти все звезды Comedy Woman: Мария Кравченко, Полина Сибагатулина, Екатерина Скулкина, Наталья Медведева, Татьяна Морозова.В 2015 году надежда Ангарская впервые стала матерью. Осенью она родила мальчика.Беременность артистка переносила довольно легко. Лишь на седьмом месяце она ушла в декрет и перестала сниматься в Comedy Woman. Оставшись без работы, Надежда Ангарская занялась собой: навещала друзей, путешествовала – была в Париже, где посетила церковь Святого Этьена на холме Cв. Женевьевы, знаменитый Лувр, Эйфелеву башню и погуляла по берегу пролива Ла-Манш. А еще с мужем переехали в новую квартиру.