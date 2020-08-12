19 августа в 11 часов в Суздале, на территории Спасо-Евфимиева монастыря пройдет праздник Яблочного Спаса.

19 августа в 11 часов в Суздале, на территории Спасо-Евфимиева монастыря пройдет праздник Яблочного Спаса.Гостей ждут торжественное богослужение и освящение плодов, ремесленные мастер-классы и показ народных костюмов, кукольные представления для юных зрителей. В музыкальной программе - выступления виртуозных балалаечников, вокальной капеллы «Благовест», фольклорного ансамбля «Радуница», фолк-бенда «Колокол». Организаторы напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности.