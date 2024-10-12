Сегодня 56-летие отмечает любимец публики – Хью Джекман. В фильмографии актера уже более 80 проектов, а среди полученных наград – Золотой глобус, Сатурн, Тони, Эмми и Грэмми.

Сегодня 56-летие отмечает любимец публики – Хью Джекман. В фильмографии актера уже более 80 проектов, а среди полученных наград – "Золотой глобус", "Сатурн", "Тони", "Эмми" и "Грэмми".Рассмотрим главные картины, которые стали знаковыми в карьере этого выдающегося актера.1. ПрестижФантастическая драма Кристофера Нолана "Престиж" занимает достойное место в списке лучших фильмов по версии пользователей "Кинопоиска". Эта картина рассказывает о противостоянии двух фокусников, которых сыграли Хью Джекман и Кристиан Бэйл. Их соперничество становится настолько интенсивным, что угрожает как их жизням, так и жизни окружающих. Фильм получил множество положительных отзывов и номинаций на "Оскар", что подтверждает его статус в кинематографе.2. ОтверженныеОдной из самых значительных ролей в карьере Джекмана стала роль Жана Вальжана в экранизации романа Виктора Гюго "Отверженные". Для этой роли актер кардинально изменил свою внешность: сбросил вес и отрастил бороду. Его игра принесла ему "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле, а также первую номинацию на "Оскар". В этом фильме также блистала Энн Хэтэуэй, чья трагическая партия Фантины принесла ей «Оскар» и другие престижные награды.3. ПленницыВ детективном триллере "Пленницы" Джекман исполнил роль отца, который решает взять правосудие в свои руки после похищения его дочери. Когда полиция отпускает подозреваемого из-за недостатка улик, герой Джекмана похищает его, чтобы добиться признания. Эта мощная драма продемонстрировала актерский диапазон Джекмана и была высоко оценена зрителями и критиками. Также стоит отметить выдающуюся работу Джейка Джилленхола в роли детектива Локи, который расследует исчезновение детей.4. Люди ИксВ 2000 году Хью Джекман впервые появился на экране в образе Росомахи, что открыло ему двери в Голливуд и обеспечило долгую карьеру в мире супергероев. Он неоднократно возвращался к роли Джеймса Хоулетта (Логан) в различных фильмах франшизы "Люди Икс". Эти картины включают сиквелы и приквелы, такие как "Люди Икс: Дни минувшего будущего" и "Логан". Изначально предполагалось, что мрачный фильм "Логан" станет последним для Джекмана в этой роли, однако недавно он вновь вернулся к образу Росомахи для третьей части "Дэдпула".5. Эдди "Орел"В фильмографии Джекмана нашлось место и для спортивной комедии «Эдди «Орел»». Здесь он сыграл Бронсона Пири, тренера Эдди Эдвардса, который стал известен благодаря своим неудачам на зимней Олимпиаде в Калгари. Эдвардс занял последнее место в прыжках с трамплина, но для него это было настоящим достижением — он осуществил свою мечту попасть на Олимпийские игры.