Дело передано в Ковровский городской суд.

Прокуратура Коврова направила в суд дело жительницы Ростова-на-Дону. Ранее судимую женщину обвиняют в обмане пожилой ковровчанки под предлогом проведения магического обряда.В августе 2025 года обвиняемая с сообщницей разыграли перед жертвой у магазина уличный спектакль: одна представилась целительницей, а вторая — благодарной клиенткой. Напуганная выдуманной историей о смертельном проклятии на ее сыне, пенсионерка привела женщин домой. Там она сложила в носок 235 тысяч рублей и золото, передав их «магу». Добычу сообщницы разделили поровну.Полицейским удалось задержать ростовчанку, которая полностью признала вину. Ее напарницу сейчас ищут.