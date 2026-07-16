Подрядчик получил 2,5 года колонии за завышение цены электростанции на 1,3 млн рублей при строительстве корпуса для инвалидов в Гусь-Хрустальном по госконтракту, сообщили в прокуратуре

Подрядчик получил 2,5 года колонии за завышение цены электростанции на 1,3 млн рублей при строительстве корпуса для инвалидов в Гусь-Хрустальном по госконтракту, сообщили в прокуратуре Владимирской области. Мужчина работал по госконтракту в поселке Гусевский. Он должен был установить дизель-генератор, но из-за проблем с импортом заменил его на отечественную электростанцию «Азимут». Однако в документах подрядчик завысил