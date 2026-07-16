Проект стоимостью 36 миллионов рублей улучшит качество воды для более 900 жителей.

В Ковровском районе стартовал масштабный ремонт коммунальных сетей в рамках федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры», ставшей частью нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В текущем году Владимирской области выделили почти полмиллиона рублей на обновление объектов ЖКХ, причем большая часть средств поступила из федеральной казны.В поселке Красный Октябрь дорожники меняют более 7 километров изношенных водопроводных труб, на что направили 36 миллионов рублей. Рабочие уже прокладывают новые коммуникации на улицах Новой и Дружбы, а также соединяют защитные гильзы на Комсомольской. Благодаря ремонту качественной питьевой водой будут обеспечены более девятисот местных жителей.