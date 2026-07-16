17 июля в «Патриаршем саду» пройдет финал интенсива «Лаборатория «БиоMed».

17 июля на площадке станции юннатов «Патриарший сад» во Владимире состоится финальное событие летнего профориентационного интенсива «Лаборатория «БиоMed». Почти 20 школьников в возрасте от 13 до 16 лет представят экспертам свои проектные работы, посвященные биомедицине и физиологии человека. Защита станет итогом двухнедельного интенсивного курса, который стартовал 6 июля.Организаторами образовательной программы выступили Владимирский институт развития образования и станция юннатов. Главная цель интенсива — погрузить подростков в мир научных исследований и познакомить их с актуальной профессией ученого-исследователя на примере специалиста в области бионанофотоники.Это междисциплинарное направление изучает, как свет взаимодействует с мельчайшими биологическими объектами — наночастицами, клетками и тканями. Понимание этих процессов лежит в основе создания новых технологий для точной диагностики и лечения заболеваний, что составляет суть современной биомедицины.В роли наставников выступили приглашенные эксперты: ведущий специалист лаборатории бионанофотоники Инженерно-физического института биомедицины НИЯУ МИФИ Константин Щербаков и ассистент кафедры биологического и географического образования Педагогического института ВлГУ Михаил Кузнецов. Лекторы провели для школьников серию учебно-практических занятий, на которых ребята углубили знания о строении организма и освоили новые методы медицинской диагностики.Программа интенсива не ограничивалась наукой. Для участников были организованы творческие мастер-классы по развитию креативного мышления, а также увлекательная экскурсия по историческим местам Владимира, связанным с жизнью и деятельностью известных врачей и ученых.Особенностью проекта стало вовлечение в исследовательскую атмосферу самых юных горожан. В рамках «Лаборатории «БиоMed» была сформирована отдельная группа для учеников 1–4 классов. Для младших школьников подготовили адаптированную учебную программу и насыщенную развлекательную часть.Преподавателями в этой группе выступили студенты 3-го курса Владимирского филиала ПИМУ Илья Максимов и Василий Белокрылов, которые помогли детям сделать первые шаги в мире биологии через игру и творчество.