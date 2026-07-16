Судебное решение в законную силу не вступило.

Октябрьский районный суд Владимира рассмотрел прошение заключенного, осужденного за убийство, о замене оставшегося срока в колонии на более мягкое наказание. Мужчина утверждал, что полностью исправился.Напомним, в 2022 году фигурант получил 8,5 года лишения свободы за то, что во время пьяной ссоры зарезал знакомого кухонным ножом в грудь.В суде представитель спецпрокуратуры выступил против смягчения приговора. Прокурор предоставил доказательства того, что осужденный регулярно нарушал тюремный режим и получал дисциплинарные взыскания, а значит, все еще опасен для общества. Суд согласился с доводами надзорного ведомства и оставил убийцу за решеткой.