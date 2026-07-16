После прокурорского вмешательства нарушения устранены.

Вязниковская межрайонная прокуратура провела проверку качества дорожного покрытия на улице Металлистов. Поводом послужило заявление местного жителя, поданное во время личного приема прокурора области Ивана Грибова.Выяснилось, что проезжая часть около дома заявителя пришла в негодность. На дороге образовались глубокие выбоины, а из-за неправильного уклона полотна дождевая вода не уходила в ливневку, затапливая территорию.Прокуратура внесла официальное представление организации, отвечающей за содержание этого дорожного участка. После вмешательства ведомства коммунальщики провели ремонтные работы: восстановили профиль дороги и уложили новое асфальтовое покрытие.