Сейчас рабочие монтируют вентилируемый фасад.

В здании Киржачской прогимназии продолжаются масштабные ремонтные работы, которые подрядная организация ведет с конца зимы текущего года. За прошедшие месяцы строители успели полностью обновить ключевые инженерные сети: системы отопления, электропроводку, водопроводные трубы и канализацию.Внутренние отделочные работы в учебных классах подходят к финальной стадии. Рабочие уже выровняли и оштукатурили стены, сделали стяжку полов, установили новые двери между кабинетами, а во многих помещениях закончили покраску. На данный момент специалисты перешли к монтажу современного вентилируемого фасада здания.Местные власти и жители с нетерпением ждут сентября, чтобы дети смогли начать учебу в теплом, уютном и современном корпусе, где также планируют полностью обновить всю учебную мебель и оборудование.«Все мы очень ждем, чтобы в новый учебный год дети вернулись в полностью обновленное здание: с новыми стенами – и снаружи, и внутри. И не только стенами – в школе будет заменено и оборудование. Прогимназия преображается на глазах. Еще немного – и она встретит своих учеников обновленной, уютной и современной», - рассказала глава Киржачского округа Елена Карпова.