Его история стала живым доказательством того, что строить успешную карьеру можно, оставаясь в родном регионе.

11 июля 2026 года в Центре поддержки одарённых детей «Платформа Владимир» в рамках спецпроекта «Назад в будущее» прошла особенная встреча: перед участниками летней профильной смены выступил Вячеслав Есипов — выпускник магистратуры МГУ имени Ломоносова. Его история стала живым доказательством того, что строить успешную карьеру можно, оставаясь в родном регионе.Путь Вячеслава к большим целям начался во Владимире: в 2020 году он с золотой медалью окончил гимназию № 3. Ещё в школьные годы он ярко проявлял себя в интеллектуальных состязаниях — в частности, стал победителем Региональной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы земли Владимирской». Важную роль в становлении будущего лидера сыграли и программы Центра «Платформа Владимир», где Вячеслав не раз участвовал в профильных мероприятиях.Сегодня за плечами молодого человека не только два красных диплома МГУ, но и реальный предпринимательский опыт. Вячеслав основал компанию, которая поставляет брендовые кроссовки и одежду в крупные торговые сети по всей стране. Кроме того, он развивает собственное направление — создаёт и масштабирует бренд косметики. Эта многогранность и умение совмещать разные сферы деятельности стали одной из главных тем разговора со школьниками.Вячеслав поделился с подростками не абстрактными советами, а личными ориентирами, которые помогают ему двигаться вперёд. «Важно понимать: каждый сегодняшний шаг формирует завтрашний день. Нельзя замыкаться в узких рамках — нужно постоянно пробовать новое и выходить из зоны комфорта. А такие площадки, как "Платформа Владимир", дают отличную опору: помогают разобраться в своих интересах и выстроить путь к цели. Сейчас у вас самый ценный ресурс — способность быстро и глубоко усваивать знания. Используйте это время, чтобы заложить фундамент для будущего успеха», — отметил спикер.Для ребят встреча стала не просто лекцией, а настоящим окном в мир возможностей. Они увидели, как академические достижения, дисциплина и предпринимательская смелость складываются в реальную траекторию роста.София Музыка из посёлка имени Максима Горького Камешковского округа призналась, что история Вячеслава её по-настоящему зарядила: «Встреча была очень интересной. Его жизненный путь меня невероятно вдохновил! Хочется и самой добиться чего-то значимого — только в своей сфере».Руководитель Центра «Платформа Владимир» Ольга Евгеньевна Морозова подчеркнула особую ценность таких диалогов: «Люди — главное богатство нашей страны, и то, как каждый из нас распоряжается своими способностями, определяет наш общий прогресс. Для школьников встречи с молодыми успешными людьми — это своеобразный портал между будущим и настоящим. Когда ребята видят перед собой человека, который старше их всего на семь лет, но уже управляет бизнесом, несёт ответственность за команду, умеет справляться со стрессом и выстраивать стратегии, — это мотивирует сильнее любых слов. Такие примеры показывают: успех достижим, и дорога к нему начинается уже сегодня».