В дежурную часть городского отдела полиции поступило сообщение о пропаже электросамоката. Хозяин хранил его на площадке многоэтажного дома. Неизвестный взломал запорное устройство и

В дежурную часть городского отдела полиции поступило сообщение о пропаже электросамоката. Хозяин хранил его на площадке многоэтажного дома. Неизвестный взломал запорное устройство и похитил транспорт. Сумма причинённого материального ущерба составила 23 000 рублей. Сотрудниками полиции был организован комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Информацию о похищенном имуществе и фоторобот предполагаемого злоумышленника передали наружным нарядам полиции, – сообщили в