На передовой строят надежные блиндажи.

На передовой активно возводят надежные оборонительные сооружения из материалов, доставленных из нашего региона. Строительный лес из Владимирской области регулярно поставляется на фронт для создания надежных укреплений.Глубоко под землей военные обустраивают полноценные жилые блиндажи, столовые, бани, госпитали и ангары для укрытия техники. Сверху эти объекты тщательно маскируют травой от вражеской разведки. Здесь бойцы могут безопасно восстановить силы.Обустройство подобных укреплений стало возможным благодаря помощи неравнодушных жителей тыла, регулярно отправляющих грузы на передовую.