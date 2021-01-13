В 33 регион снова придут на помощь владимирским медикам специалисты из других областей. Об этом на первом послепраздничном корона-брифинге заявил первый зам. губернатора Сергей Шевченко. Он

В 33 регион снова придут на помощь владимирским медикам специалисты из других областей. Об этом на первом послепраздничном корона-брифинге заявил первый зам. губернатора Сергей Шевченко. Он рассказал, в данный момент в Минздраве обещают прислать ещё одну бригаду врачей по заявке руководства Владимирской области, однако, когда приедут медики и из какого региона будут эти специалисты пока