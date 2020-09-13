На днях сейм Литвы признал оппозиционера Светлану Тихановскую единственным и законноизбранным лидером Белоруссии. Публицист Александр Ахмач считает, что к такому мнению скоро присоединятся другие страны.

На днях сейм Литвы признал оппозиционера Светлану Тихановскую единственным и законноизбранным лидером Белоруссии. Публицист Александр Ахмач считает, что к такому мнению скоро присоединятся другие страны.Ахмач считает, что у Тихановской есть все шансы, чтобы стать лидером Белоруссии для многих европейских властей. Например, скоро Светлана Георгиевна завоюет уважение Польши, которая хотела пригласить белорусского оппозиционера на саммит Вишеградской группы.Вскоре Тихановскую поддержит и Чехия, считает публицист, даже несмотря на недавнее заявление главы правительствареспублики. Андрей Бабиш выступил против участия экс-кандидата в президенты Белоруссии в саммите лишь потому, что эту встречу невозможно организовать. Мол, Варшава слишком поздно выступила с предложением.Что касается действий Координационного совета Белоруссии, то их можно считать легитимными после того, как этот орган признала Литва, уверен Ахмач. По его мнению, заявления республики четко отражают отношение Евросоюза к действующей власти Белоруссии.Также публицист призвал не путать понятия "президент" и "лидер". Тихановская является именно лидером – первым лицом, вне зависимости от статуса.Напомним, ранее белорусского оппозиционера сравнили с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Политический аналитик Владимир Соловейчик речь Тихановской уж слишком знакомой.