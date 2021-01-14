Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к жителям Подмосковья с рекомендацией не пользоваться личным транспортом в ближайшее время из-за сильного снегопада. Глава региона ..

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к жителям Подмосковья с рекомендацией не пользоваться личным транспортом в ближайшее время из-за сильного снегопада. Глава региона обратил внимание, что осадки продолжатся в течение суток.По словам Воробьева, это позволит гражданам сэкономить время и избавит их от лишних рисков. Он отметил, что в настоящее время для уборки снега задействованы восемь тысяч дворников, две тысячи дорожных сотрудников и 2,7 тысячи единиц специальной техники, передаёт телеканал "".Кроме того, Андрей Воробьёв поручил глав муниципалитетов и коммунальных служб следить за развитием ситуации и в случае необходимости привлечь больше ресурсов для борьбы с последствиями непогоды, сообщает сайт "".