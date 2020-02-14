Промышленный альпинист сорвался во время покраски дома в Невском районе Санкт-Петербурга. Трагедия произошла в пятницу, 14 февраля, на улице Дыбенко. Рабочий упал на козырек здания и ..

Промышленный альпинист сорвался во время покраски дома в Невском районе Санкт-Петербурга. Трагедия произошла в пятницу, 14 февраля, на улице Дыбенко.Рабочий упал на козырек здания и получил серьезные травмы, от которых скончался. На месте происшествия работают экстренные службы. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители, сообщает .