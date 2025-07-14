Глава Следкома России поручил проверить информацию о целесообразности вложений в освещение муромского моста. В надзорном ведомстве обратили внимание на сюжет одного из федеральных

Глава Следкома России поручил проверить информацию о целесообразности вложений в освещение муромского моста. В надзорном ведомстве обратили внимание на сюжет одного из федеральных телеканалов. В материале задаются вопросом, насколько необходима и оправдана подсветка моста за 150 миллионов, когда в городе гораздо больше социальных проблем, в том числе с аварийным фондом. Здесь поясним — речь идет