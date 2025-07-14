Подростка госпитализировали с ожогами после его попытки потушить возникший пожар в квартире самостоятельно. Возгорание произошло 12 июля в городе Курлово Гусь-Хрустального района в доме по

Подростка госпитализировали с ожогами после его попытки потушить возникший пожар в квартире самостоятельно. Возгорание произошло 12 июля в городе Курлово Гусь-Хрустального района в доме по адресу Коллективная, 12. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС области. Пожарных вызвали около 7:40. Как оказалось, огонь возник в одной из квартир из-за короткого замыкания электропроводки. Дома был только подросток