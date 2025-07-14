39-летний мужчина, задержанный в качестве подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в Киржаче, признался в совершении преступления. Об этом «Шестому каналу» рассказал собственный источник

39-летний мужчина, задержанный в качестве подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в Киржаче, признался в совершении преступления. Об этом «Шестому каналу» рассказал собственный источник из правоохранительных органов. Убийство, потрясшее жителей Киржача, произошло 10 июля. Ранее мы о нем рассказывали. 17-летняя девушка ездила с подругой в Москву, возвращались домой поздно вечером на такси. Сначала водитель завез подругу,