В жаркую субботу, 12 июля, отдыхающие помогли спасти женщину, которая захлебнулась, плавая в озере Старка. Об этом случае сообщил ковровский блогер-спасатель Михаил Быков в своем сообществе

В жаркую субботу, 12 июля, отдыхающие помогли спасти женщину, которая захлебнулась, плавая в озере Старка. Об этом случае сообщил ковровский блогер-спасатель Михаил Быков в своем сообществе «#заметки_спасателя». Дело было так. Днем к спасателям обратились отдыхающие и рассказали, что недалеко от поста захлебнулась женщина. Очевидцы вытащили ее на берег, а специалисты оказали первую помощь и контролировали