Во Владимирской области произойдут кадровые и структурные изменения в региональном правительстве. Об этом сообщил глава региона в своем telegram-канале по итогам заседания. Вице-губернатору

Во Владимирской области произойдут кадровые и структурные изменения в региональном правительстве. Об этом сообщил глава региона в своем telegram-канале по итогам заседания. Вице-губернатору Александру Максимову передают ряд новых направлений: он будет курировать сферу сельского хозяйства, продовольственную безопасность, ветеринарию, работу с безнадзорными животными и инспекцию гостехнадзора. Кроме того, в его ведение поступит создаваемая областная служба благоустройства.