В Красноярске неизвестные подожгли венок возле памятника героям Великой Отечественной войны. Огонь повредил часть мемориала: пострадали имена и звезды Вечного огня. В администрации ..

В Красноярске неизвестные подожгли венок возле памятника героям Великой Отечественной войны. Огонь повредил часть мемориала: пострадали имена и звезды Вечного огня.В администрации Кировского района, где произошел инцидент, пообещали восстановить оскверненный памятник. Власти также направили заявление в полицию, сообщает .