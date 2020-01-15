Специалисты Роспотребнадзора предупредили россиян об опасности распространения птичьего гриппа. Штамм вируса под названием H5N8 уже зафиксировали в Венгрии, Польше и Словакии, сообщает По ..

Специалисты Роспотребнадзора предупредили россиян об опасности распространения птичьего гриппа. Штамм вируса под названием H5N8 уже зафиксировали в Венгрии, Польше и Словакии, сообщаетПо словам экспертов, вспышки этого заболевания в большинстве стран устранили еще весной прошлого года, однако зараженные птицы и животные остались в Нигерии и Южно-Африканской Республике. Из-за аномально теплой погоды, обрушившейся на Россию зимой, миграция птиц может начаться раньше, чем обычно. Вместе с ними в страну может прилететь и вирус.