Глава Владимира проверил ход реставрации дома купца Тарасова и ответил на критику ряда жителей, которые оказались недовольны шумом во время проведения работ. Речь идет о ситуации, которую

Глава Владимира проверил ход реставрации дома купца Тарасова и ответил на критику ряда жителей, которые оказались недовольны шумом во время проведения работ. Речь идет о ситуации, которую раннее описывал региональный Народный фронт. К общественникам обратились жильцы дома №13, который соседствует с объектом культурного наследия. По словам людей, реконструкция сопровождается постоянными «шумом, пылью и грязью, а