Это здание стало одним из объектов, связанных с обманутыми дольщиками.

На портале «Федресурс» выставлен на продажу недостроенный дом №27 по улице Никитская во Владимире. Этот объект, возводимый компанией «Ситистрой», печально известен тем, что люди до сих пор не могут получить в нем свои квартиры.Аукцион организует арбитражный управляющий компании «Ситистрой», признанной должником.Объект находится в состоянии готовности на 44%. Площадь застройки составляет 2904 квадратных метра, а площадь земельного участка - 8194 квадратных метра.Начальная цена лота установлена в размере 400 миллионов рублей, шаг аукциона - 5%. Заявки на участие принимаются до 20 августа 2025 года, когда начнутся торги.