Центральная районная больница в Селивановском районе оказалась в центре внимания прокуратуры. Надзорное ведомство провело проверку и выяснило, что учреждение задолжало подрядчикам,

Центральная районная больница в Селивановском районе оказалась в центре внимания прокуратуры. Надзорное ведомство провело проверку и выяснило, что учреждение задолжало подрядчикам, поставляющим продукты питания, а также компаниям, занимающимся обслуживанием лифтов. Хотя точные суммы не озвучены, в прокуратуре отмечают, что речь идет о значительной задолженности. По итогам проверки прокурор района внес представление исполняющему обязанности главного врача,