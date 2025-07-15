СледКом РФ по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении двух подростков 16 и 14 лет, которые без каких-либо причин избили 71-летнего пенсионера на входе в ТЦ

СледКом РФ по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении двух подростков 16 и 14 лет, которые без каких-либо причин избили 71-летнего пенсионера на входе в ТЦ «Круиз» в Гусь-Хрустальном. По данным следствия, вечером 24 января 2025 года парни отмечали день рождения в компании подростков. Когда они оказались у торгового центра, один из обвиняемых