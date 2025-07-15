Об этом сообщила Владимирская таможня.

Владимирские таможенники пресекли незаконный ввоз крупной партии прегабалина, основного компонента препарата «Лирика», широко применяемого в качестве успокоительного средства. Стоимость изъятого вещества на черном рынке оценивается в более чем 20 миллионов рублей.Незаконный груз, представлявший собой 25-литровую картонную бочку с веществом, был обнаружен в сборном грузе, перевозившемся в автомобиле «Ниссан Икс-Трэйл». В ходе дальнейших оперативных мероприятий сотрудники таможни вышли на след получателя запрещенного товара. В его доме была найдена емкость с кристаллическим веществом белого цвета, обладавшим резким химическим запахом, а также капсулы с аналогичным содержимым.Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является прегабалином. Общая стоимость изъятой партии на черном рынке превышает 20 миллионов рублей.В отношении получателя товара возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде сильнодействующих веществ. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, а также штраф до одного миллиона рублей.