Энергетики Владимирской области готовятся к ухудшению погоды. Синоптики спрогнозировали грозу с сильным дождем, градом, очень крепкий ветер до 18 м/с 15 июля, рассказали в пресс-службе

Энергетики Владимирской области готовятся к ухудшению погоды. Синоптики спрогнозировали грозу с сильным дождем, градом, очень крепкий ветер до 18 м/с 15 июля, рассказали в пресс-службе Владимирэнерго. 108 бригад из 347 энергетиков готовы в случае чего среагировать на последствия непогоды. Специалисты призывают жителей быть внимательными и осторожными. Нельзя оставлять под проводами линий электропередачи транспортные средства, строительные