Чего только не пережил бедный Прохор Шаляпин за последний год!

Чего только не пережил бедный Прохор Шаляпин за последний год!Сладкоголосый музыкант недавно перенес настоящую трагедию: толком не успев побывать в статусе мужа, он похоронил свою жену-миллионершу, которая умерла из-за последствий ковида. Сам Прохор Шаляпин признался, что для него это время было очень тяжелым, а уход супруги он переносил с трудом.Да, беды в жизни артиста были и до этого. Неудивительно, что на днях он решил почистить свою ауру весьма необычным способом. 38-летний певец отправился на огненный массаж – зрелище не для слабонервных! В момент процедуры он буквально сгорел заживо: расположенную на кушетке звезду подожгли. Благо, тело было накрыто слоем покрывал, и пламя никак его не повредило.Несмотря на то, что сам Прохор Шаляпин выглядел веселым, своих поклонников он не на шутку напугал. Кто-то из подписчиков даже успел условно похоронить его. "Ты живой, Прохор?", – решили удостовериться в комментариях. Но судя по фотографиям, сделанным уже после процедуры, с ним все хорошо.Вот только вопросы вызвало лицо артиста – на снимке оно выглядит копченым и, мягко говоря, обезображенным. "А что с лицом? Сгорело? Очень качественная прожарка", – написали поклонники.Читая отзыв музыканта о процессе очищения ауры, стало ясно, что он остался доволен. К тому же массажист, который осуществил обряд, проводил Прохора Шаляпина с почестями, подарив ему букет красных роз.